Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımın yıldız ismi Mauro Icardi, Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanacak olan mücadelenin antrenmanında yer aldı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımın yıldız ismi Mauro Icardi, Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanacak olan mücadelenin antrenmanında yer aldı.