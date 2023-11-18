Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli ara fırsatını kaçırmadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan ekstra mesai! Alanyaspor maçında...
Milli araya Hatayspor mağlubiyetiyle giren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Yeniden yükselişe geçmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, oyunculara izin verdi. Ancak Buruk, takımdaki eksikleri masaya yatırmak için ekstra mesaiye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 11 haftasında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak beğeni topladı.
Ancak Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Cimbom, hem yenilmezlik hem de galibiyet serisine son vermişti.