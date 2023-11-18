Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir gidişatı bulunan Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.
GALATASARAY HABERİ: Neymar'ın yerine Zaha! Transferde olay iddia
Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla fark yaratan Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun adı, dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın da içinde bulunduğu bomba bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar özellikle milli arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Yönetim ara transfer döneminde takıma dahil olacak futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.