Galatasaray'da bu sezon sıklıkla yedek kulübesinde oturan Victor Nelsson'dan flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson İngiltere'yi istiyor! Transfer olmak için...
Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılmak üzere. Danimarkalı futbolcu devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. Nelsson, İngiltere'ye gitmeyi planlarken yaptığı hamle ile dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci planda kaldı.
Yedek kulübesine hapsolan Victor Nelsson, yaptığı açıklamada duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.