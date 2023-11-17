Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk emri verdi! O isme yakından takip
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer dönemine yaklaşırken Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp birçok oyuncuyu radarına alırken, Okan Buruk'tan özel talimat geldi. Tecrübeli teknik direktör, o futbolcuyu yakından takip edilmesini istedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılsada devam eden haftalar önemli bir seri yakaladı.
Cimbom 10 maçlık bir galibiyet serisi elde ederek ezeli rakibi Fenerbahçe ile yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı başarmıştı.