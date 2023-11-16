Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 3 kupa kaldıran İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayıp Barcelona'ya transfer olmuştu.
İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile sözleşmesi biten İlkay Gündoğan, La Liga devi Barcelona'ya imza atmıştı. Devre arası transfer dönemi için adı Galatasaray'la anılan Türk asıllı Alman yıldızın menajeri transfer iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde de Galatasaray'la adı geçen 33 yaşındaki yıldız için, ocak ayında sarı-kırmızılılara gelebileceği iddia edilmişti.
İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, transfer iddialarına yanıt verdi.