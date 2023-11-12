Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hatayspor maçında oynatılmadı! Angelino'nun opsiyon maddesi...
Yaz transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, RB Leipzig'den Angelino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. 20 resmi maçta oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk opsiyonu devreye girecek İspanyol sol bek, Hatayspor ile oynanan maçta yedek bırakıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar Mersin'de oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın tek golü Wilfred Zaha'dan geldi.