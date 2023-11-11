TRANSFER HABERİ | Okan Buruk istedi yönetim harekete geçti! Galatasaray'a İngiltere'den ön libero

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. İlk olarak orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara, menajerlerden flaş bir öneri geldi ve yönetimden randevu istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 06:40