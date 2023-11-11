Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
TRANSFER HABERİ | Okan Buruk istedi yönetim harekete geçti! Galatasaray'a İngiltere'den ön libero
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. İlk olarak orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara, menajerlerden flaş bir öneri geldi ve yönetimden randevu istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kaybetti.
Cimbom'un tek golünü Cedric Bakambu kaydetti.