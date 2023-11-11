Galatasaray forması giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens için milli takım açıklaması geldi.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cuma günü açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Dries Mertens'e yer vermedi.

"AKLIMIZDAN ÇIKMIŞ DEĞİL"

Bu gelişmeyle birlikte, Toby Alderweireld ile birlikte Mertens'in geri dönüşü üzerine soruya cevap veren Tedesco, "Her şey mümkün, henüz aklımızdan tamamen çıkmış değiller." sözlerini kullandı.

BELÇİKA PERFORMANSI

Mertens, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Belçika Milli Takımı'yla toplamda 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı.