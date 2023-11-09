Cimbom'da gözler, başarılı performansıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin transfer listesine giren Sacha Boey'un geleceğine çevrildi.
Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi! İşte teklif edilecek yeni maaş
Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sacha Boey, her geçen gün yükselen bir performans sergiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynamak istediği bilinirken, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Yönetim, Fransız yıldıza yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; yönetim, Fransız bekle yeni bir görüşme yapma kararı aldı.
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