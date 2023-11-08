Okan Buruk Bayern Münih maçı sonrası çıldıırdı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maçın son düdüğünün ardından Okan Buruk adeta çılgına döndü. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maçın son düdüğünün ardından Okan Buruk adeta çılgına döndü.
Buruk, maç boyunca vermiş olduğu hatalı kararlar nedeniyle Portekizli hakem Antonio Nobre'ye tepki gösterdi.
İŞTE O ANLAR:
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