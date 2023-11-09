NEUER VE TUCHEL'DEN G.SARAY'A ÖVGÜ!

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu söyleyen Neuer, "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.