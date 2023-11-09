UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını manşete taşıdı! "Cesur bir oyun"
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine karşın oynadığı oyunla Avrupa basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar Almanya'da rakibine 2-1 mağlup oldu.
Birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Galatasaray'ın tek golünü Cedric Bakambu kaydetti.