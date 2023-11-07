GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ilk ayrılık Ndombele! İşte yerine gelecek yıldız

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Fransız orta saha ile yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek yıldız da belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 06:40