GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Boey'dan G.Saray'a rest! Kontrat görüşmeleri tıkandı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran ve birçok Avrupa takımını peşine takan Sacha Boey için gündeme sürpriz bir iddia atıldı. Yıldız ismin sarı-kırmızılıların teklifini reddettiği ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 06:40