Geçen yıl elde edilen 23. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey'un Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Boey'dan G.Saray'a rest! Kontrat görüşmeleri tıkandı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran ve birçok Avrupa takımını peşine takan Sacha Boey için gündeme sürpriz bir iddia atıldı. Yıldız ismin sarı-kırmızılıların teklifini reddettiği ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Geçen yıl elde edilen 23. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sacha Boey'un Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu.
Fransız yıldızın yönetimle gerçekleştirdiği sözleşme yenileme görüşmesinin detayları da ortaya çıktı.
GÖRÜŞMELER DURDU
Bu sezon Galatasaray'da 20 maçta oynayan ve 1 asist katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığı ve anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.