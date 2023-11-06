Galatasaray'da o yıldız ile yollar ayrılıyor! Alman ekibine transfer resti

Galatasaray'da o yıldız ile yollar ayrılıyor! Alman ekibine transfer resti

Son dakika spor haberi: Galatasaray, sezon başında transfer ettiği bir yıldız futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, o oyuncu için Alman ekibine transfer resti çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 06:40