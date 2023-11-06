Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray'da o yıldız ile yollar ayrılıyor! Alman ekibine transfer resti
Son dakika spor haberi: Galatasaray, sezon başında transfer ettiği bir yıldız futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, o oyuncu için Alman ekibine transfer resti çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Angeline beklentilerin bir hayli uzağında performans sergiliyor.