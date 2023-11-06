GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a 4 talip birden! İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi

Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sacha Boey, her geçen gün yükselen bir performans sergiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynamak istediği bilinirken, 4 Avrupa devini peşine taktı. İşte Galatasaray'ın bonservis beklentisi ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 06:40