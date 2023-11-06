Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a 4 talip birden! İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi
Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sacha Boey, her geçen gün yükselen bir performans sergiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynamak istediği bilinirken, 4 Avrupa devini peşine taktı. İşte Galatasaray'ın bonservis beklentisi ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Fransız oyuncunun bu yıl futbolu zirve yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre; Boey'in talipleri her geçen gün artıyor.