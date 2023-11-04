Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi! Goller kaçtı ve...
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi sakatlığı olmasına rağmen karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Ancak mücadele sonrası Arjantinli futbolcu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.