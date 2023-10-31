GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Ndombele iddiası! Buruk'un korktuğu başına geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş Ndombele gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan yıldız oyuncu henüz beklenen katkıyı veremedi. Ndombele için büyük bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2023- 06:40