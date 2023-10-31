Galatasaray yaz transfer döneminde ses getiren takviyeler yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Ndombele iddiası! Buruk'un korktuğu başına geldi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş Ndombele gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan yıldız oyuncu henüz beklenen katkıyı veremedi. Ndombele için büyük bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonlu bedelsiz kadrosuna katmıştı.