Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılıların ocak ayındaki temel planı orta saha bölgesine takviye yapmaktı. Ancak Cimbom'a transferde şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar ocak ayında yapmak istediği takviyeleri şimdiden belirledi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listedeki futbolcularla temas halindeydi.