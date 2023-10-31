Yarıştığı iki kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech'te şaşırtan gelişme! Sözleşmesi...
Galatasaray, sezon başında Chelsea forması giyen dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech'i kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuyu Premier Lig devinden şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiramıştı. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde flaş madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı.
2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan yönetim, Zaha, Tete, Angelino, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri de takıma kazandırdı.