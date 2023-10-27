Galatasaray'da Ocak ayı transfer döneminde iç transferde hareketli saatler yaşanacak.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da 3 yıldız topun ağzında! Devre arasına kadar...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, buna karşın her takviyeden istediği katkıyı alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında radikal kararlar almaya hazırlanırken; topun ağzındaki 3 isim belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin önemli yıldızlarla ilgili radikal kararlar alması bekleniyor.
Cimbom'da Davinson Sanchez'in transferi sonrası geri planda kalan Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılması söz konusu.