Şampiyonluk sonrası G.Saray, eksikleri için kolları sıvarken teknik direktör Okan Buruk, sol beki işaret etmişti.
Galatasaray'da Angelino krizi! Okan Buruk...
Galatasaray'da Angelino kriz yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda performansı soru işareti yaratan İspanyol sol bekin, satın alma opsiyonunun devreye girmesine 5 maç kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk ise 26 yaşındaki futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsız. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
50 yaşındaki çalıştırıcının isteği ile Angelino'ya yönelen yönetim 1.5 milyon Euro kiralama ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile işi bitirdi.
İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 maçta forma giymesi halinde devreye girecek.