GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerin gündeminde Sacha Boey: 20 milyon euro yetmez!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Skora bakılmaksızın sarı-kırmızılı ekibin performansı alkış topladı. Özellikle bazı isimler Avrupa basınınıda manşet oldu. Cimbom'un yıldız oyuncularından Sacha Boey, İngiliz basınının gündemine oturdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 06:40