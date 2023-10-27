Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk mağlubiyetini Devler Ligi'nde aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerin gündeminde Sacha Boey: 20 milyon euro yetmez!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Skora bakılmaksızın sarı-kırmızılı ekibin performansı alkış topladı. Özellikle bazı isimler Avrupa basınınıda manşet oldu. Cimbom'un yıldız oyuncularından Sacha Boey, İngiliz basınının gündemine oturdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.