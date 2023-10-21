Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Zorlu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE LUCAS TORREIRA'NIN SÖZLERİ:

İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı.

Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz.