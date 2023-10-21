Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Derbi kazanmışsınız, çok mutlu olmanız gerekiyor ama bizim de aklımızda o kaldı. 11'e 10'dan sonra dinamizmimizi ve baskımızı kaybettik. Net pozisyon vermedik ama topu rakibimize zaman zaman gereksiz şekilde bıraktık. Bitiriciliğimiz de yeterli değildi."



"TARAFTAR MUHTEŞEMDİ"

Maç öncesi görsel şölen hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımızın yaptığı kareografi muhteşemdi. Stadı doldurdular. 3 gün sonra yine maçımız var. Bize güveniyorlar. Biz de takım olarak onların hak ettiği başarıları yaşatmak istiyoruz. Rekorların üzerinde durmuyoruz."

Okan Buruk: "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz.