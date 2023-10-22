Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Galatasaray'da Okan Buruk Fatih Terim'i yakaladı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı ve mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, o istatistikte Fatih Terim'i yakaladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Kazanılan 3 puanla birlikte teknik direktör Okan Buruk, derbi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.