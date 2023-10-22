Galatasaray'da Okan Buruk Fatih Terim'i yakaladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı ve mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, o istatistikte Fatih Terim'i yakaladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 16:23