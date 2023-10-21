Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
GALATASARAY HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın kilidini çözecek yıldız isim!
Trendyol Süper Lig'in. 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş zorlu mücedelede kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dev derbide Kara Kartal'ın kilidini çözecek ismi belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla 2. sırada bulunuyor.
8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Cimbom, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.