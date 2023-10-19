Trendyol Süper Lig'de topladığı 22 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'da Hakim Ziyech sevinci!
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da bir süredir sakat olan Hakim Ziyech'ten sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılıların, ligin 9. haftasındaki dev derbide cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Aslan, taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek galibiyet ligdeki serisini 8 maça çıkarmak istiyor.