Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Süper Lig kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Devre arasında yer yerinde oynayacak! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda ilk etapta 1 ayrılık ve 1 transfer gerçekleştirilecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, Süper Lig'e ve Avrupa'ya bomba gibi bir giriş yaptı.
Ligde ilk hafta Kayserispor'a takılan Cimbom, buna karşın çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrılarak 22 puan topladı.