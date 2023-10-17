Galatasaray yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı.
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fransa'dan geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezona iyi başlayan Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, performansını beğenmediği 1 yıldız ile yollarını ayıracak. Cimbom, o futbolcunun yerini dolduracak oyuncuyu Fransa'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı.
Aslan, Al Nasr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.