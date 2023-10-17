Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazetta deloo Sport'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cenk Ergün'den Zaniolo sözleri: Premier Lig...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo için sarı-kırmızılılarda Futbol Direktörü Cenk Ergün'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ergün, İtalyan oyuncunun yeni sezonda takıma dönüp dönmeyeceğine dair konuştu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazetta deloo Sport'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.
Ergün, adı son zamanlarda bahis çetesiyle anılan Zaniolo hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
İŞTE ERGÜN'ÜN SÖZLERİ:
'ŞİMDİYE KADAR ZANIOLO GİBİSİNİ GÖRMEDİM'
Onun yaşındaki bir futbolcunun spor salonunda bu kadar çok zaman geçirdiğini hiç görmemiştim.