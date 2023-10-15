TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Vecino ve Lemina bombası!

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine bulunan Matias Vecino ve Mario Lemina ile ilgili sıcak bir bilgi geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 16:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 16:30