Galatasaray Spor Kulübü'nün 118. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi kutlamalar düzenlendi. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi ve oradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçildi ve Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluşunu kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kulübümüz bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Türk olmayan takımları yenme hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün tüm Galatasaraylılar bu hedefin peşinde durmadan, yorulmadan ilerliyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübü'nün başkanı olmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, benzersiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzüdür. Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı. Organizasyonda ayrıca divan üyeliğinde 50. yılını dolduran üyelere berat ve madalyaları takdim edildi.

Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ile kupaların müzeye teslimi töreniyle tamamlandı.