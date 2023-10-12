Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla taraftarları mutlu etmeye devam ediyor.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi sözleri! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli golcü hakkında olay itiraflarda bulundu. Wanda Nara, Icardi'nin sarı kırmızılılardaki transfer durumuna dair de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den bonservisini aldığı yıldız oyuncu, gollerine devam ederken birçok yıldız golcüyü geride bıraktı.
REAL BETİS PEŞİNDE
Arjantinli süper yıldız, Galatasaray'daki performansıyla birlikte Avrupa takımlarını yeniden peşine taktı.