Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum.