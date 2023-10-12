Son 2 sezondur önemli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Sadio Mane ve Paulo Dybala bombası! Menajer Gardi açıkladı
Galatasaray'da birçok futbolcunun menajerliğini yapan George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gardi, sarı kırmızılı ekibin transfer operasyonuna dair önemli itiraflar yaptı. Gardi; Icardi, Vecino, Sadio Mane ve Paulo Dybala hakkında olay sözler söyledi. İşte o röportaj... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı takımda birçok futbolcunun menajerliğini yapan George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gardi, sarı kırmızılı ekibin transfer operasyonuna dair flaş sözler söyledi.