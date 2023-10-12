Galatasaray, yaz transfer dönemide önemli oyuncuları renklerine bağladı.
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Galatasaray, yaz transfer dönemide önemli oyuncuları renklerine bağladı.
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Sarı-kırmızılılar, yıldızlarla kadrosunu müthiş bir isimle daha da güçlendirmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki yıldız, Cimbom'un eski göz ağrısı Luis Suarez...
Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmalara başladı.
Timur'un 36 yaşındaki golcüyü bitirmek için şartları zorlayacağı sızan bilgiler arasında.
Ancak Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın çok zorlu bir rakibi bulunuyor.
Messi'nin forma giydiği Inter Miami'nin de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği iddiaları var.
Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.
Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı.
Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi.
Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı.