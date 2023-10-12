Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Transferde zorlu rakip

Yaz döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, bu sezon oynadığı tüm resmi müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar devre arasında da çalışmalarını sürdürmek isterken, ise Luis Suarez gündeme geldi. Transferde ise zorlu bir rakip var. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 06:40