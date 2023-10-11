Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi şok bir olay yaşadı. 30 yaşındaki golcünün, sarı kırmızılıların Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı Antalyaspor maçı sonrası takım uçağında adeta çılgına döndüğü öğrenildi. Konuyla ilgili flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Taraftarların sevgilisi konumunda bulunan yıldız oyuncu, attığı gollerle herkesin takdirini kazanmayı başardı.
Geçen yıl olduğu gibi bu sezona da iyi bir giriş yapan Icardi, sarı kırmızılı formayla 14 maça çıktı.