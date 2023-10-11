Dursun Özbek konuşuyor | CANLI
G.Saray'da devir teslim töreni! Muslera'nın yerine...
TAMALE TARİFİ
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tadic ve Dzeko’yu zorlu maçlar bekliyor! Tadic ve Dzeko’yu zorlu maçlar bekliyor! 11:08
G.Saray'da devir teslim töreni! Muslera'nın yerine... G.Saray'da devir teslim töreni! Muslera'nın yerine... 11:05
G.Saray'ın rakibinde sakatlık şoku! G.Saray'ın rakibinde sakatlık şoku! 10:38
G.Saray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi G.Saray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi 10:25
Burak Yılmaz Cimbom'u çözdü! Burak Yılmaz Cimbom'u çözdü! 10:15
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu 09:55
Daha Eski
F.Bahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında... F.Bahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında... 09:52
Ömer Faruk Beyaz açıkladı! "F.Bahçe'den ayrılma sebebim..." Ömer Faruk Beyaz açıkladı! "F.Bahçe'den ayrılma sebebim..." 09:29
"Ver sözleşmeyi al 30 milyon euroyu" "Ver sözleşmeyi al 30 milyon euroyu" 09:05
Sacha Boey istatistiklerde zirvede! Sacha Boey istatistiklerde zirvede! 23:39
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 23:25
Bjelica'nın tazminatı belli oldu! Bjelica'nın tazminatı belli oldu! 23:20
SON DAKİKA