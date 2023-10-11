Galatasaray'da devir teslim töreni! Fernando Muslera'nın yerine...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 16 maça çıkan Galatasaray yoluna namağlup devam ederken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte gözler Fernando Muslera'nın ardından eldivenleri devralacak isimde. Cimbom'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 11:05