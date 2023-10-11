Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Galatasaray'da devir teslim töreni! Fernando Muslera'nın yerine...
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 16 maça çıkan Galatasaray yoluna namağlup devam ederken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte gözler Fernando Muslera'nın ardından eldivenleri devralacak isimde. Cimbom'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Yıldız isimlere Galatasaray forması giydiren sarı kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için harekete geçti.
Gelecek adına yatırımlarını sürdürmeyi planlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.