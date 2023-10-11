Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor.
Galatasaray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, milli arada sıkıntıya girdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, o mevkide büyük problem yaşadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferi sonrası büyük ivme yakalayan Cimbom, ligin son haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Antalyaspor maçında sarı kırmızılılara 3 puanı getiren goller Sanchez ve Icardi'den geldi.