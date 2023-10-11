Galatasaray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, milli arada sıkıntıya girdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, o mevkide büyük problem yaşadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 10:26