Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson yeni sözleşme teklifini reddetti! Sebebini açıkladı
Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine giren Victor Nelsson dikkat çeken açıklamalarda buluındu. Davinson Sanchez'in takıma katılmasının ardından ilk 11'deki yerini kaptıran Danimarkalı yıldız, yeni sözleşme tekfini reddetti. İşte Nelsson'un sözleri... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar eksik görülen bölgelere yaptığı takviyelerle iddialı bir kadro kurdu.
Geniş rotasyonlu bir kadro oluşturan sarı-kırmızılılar, stoper hattına da takviyeler gerçekleştirdi.