Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ndombele, oyunda kaldığı süre içinde (61'de çıktı) iyiydi. Eski ritmine kavuşursa, Galatasaray'ın gücüne güç katar. Galatasaray'ın bütün hücum aksiyonlarında başrolü Kerem Aktürkoğlu alıyor. Okan hoca, Zaha'ya yer açabilmek için Kerem'i 10 numara pozisyonunda oynatmaya başladı. Kerem 10 numara da oynayabileceğini ispat etti. Ama sol kenarda oynayınca, İcardi'ye daha fazla servis yapabiliyor. Böylece İcardi rakip kalede çok daha fazla etkili oluyor. Mertens girdikten sonra İcardi'ye yaptığı asiste bakın. Tıpkı Kerem gibi bir orta yaptı. İcardi de takımının 2. golünü attı. İcardi'nin bu güzel golü VAR olmasaydı güme gidiyordu. İcardi tam bir gol makinesi gibi. Maç içinde kendisini yormuyor. Doğru zamanda doğru yerde oluyor ve doğru koşular yapıyor. Ve en önemlisi ofsayda düşmüyor!