Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı.
Didier Deschamps'tan Sacha Boey açıklaması! "Fransa Milli Takımı..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray formasıyla çok iyi bir performans gösteren Sacha Boey için Fransa Milli Takımı hocası Didier Deschamps'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Deschamps'ın sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı.
Aday kadroda sarı kırmızılı takımın yıldız sağ beki Sacha Boey, yer almadı.
Genç oyuncu, hem yaptığı paylaşımlarla hem de daha önceki söylemleriyle Milli Takım'da oynamak istediğini dile getirmişti.