Galatasaray liderlik peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip 7'de 7 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... İşte maçla ilgili tüm bilgiler ve Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 06:40