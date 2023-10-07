Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford deplasmanında tarih yazan Galatasaray tüm ciddiyetiyle yeniden gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Galatasaray liderlik peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip 7'de 7 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... İşte maçla ilgili tüm bilgiler ve Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Son şampiyon, bu sezon unvanını korumak istiyor. Sarıkırmızılılar bugün Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, ManU zaferini unutarak Akdeniz ekibiyle oynayacakları maça konsantre olmuş durumdalar.