Galatasaray, Süer Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da ManU'yu yenmesinin ardından Süper Lig'de zirveye oturmak isteyen sarı-kırmızılar, mutlak 3 puan için mücadele edecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. haftada Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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ANTALYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Streek, Larsson, Buksa.

Galatasaray: Muslera (Günay), Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ZAHA İLE YOLA DEVAM

Okan Buruk'un bugün yine rotasyona gitmesi bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı gitgide maç ritmini yakalayan ve farkını gösteren Wilfried Zaha'ya bugün yine 11'de şans verecek. Fildişili yıldızın futbol aklı, hızı ve özel yeteneklerinden faydalanacak. Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir galibiyet aldık. Hep bu seviyelerde oynamak istiyorsak Süper Lig'de de başarılı olmalıyız. Bunun için içeride dışarıda her maç çok önemli. Şampiyon unvanımızı korumamız gerekiyor. Antalyaspor dişli bir rakip" ifadelerine yer verdi.

İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR

Manchester United maçı sonrasında elinde bir ağrı hisseden Fernando Muslera dün yapılan çalışmada yer almadı. Uruguaylı eldivenin ağrıya rağmen iğne ile oynamak isteğini teknik ekibe ilettiği öğrenildi. İlk plana göre kalede Muslera var. Ancak son karar bu akşam maç saatine doğru belli olacak.

3 BÖLGEDE ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor deplasmanında savunma ve hücum hattında rotasyona gidecek. Başarılı çalıştırıcı; Sanchez'in yerine Nelsson, Angelino'nun Kazımcan, kanatta ise Tete'nin yerine Barış Alper hamlesi yapacak. Son hamle ise Muslera'nın durumuna göre kale tercihinde olacak.

OKAN BURUK FİRE VERMEDİ

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin kariyerleri boyunca 2 defa karşı karşıya geldiler. Geçen sezon Süper Lig'de karşılaştılar. Buruk'un Galatasaray'ı, Şahin'in çalıştırdığı Antalya'yı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk 3. zaferinin peşinde. Şahin de siftah yapmak istiyor.