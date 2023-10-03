UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY HABERLERİ: İşte Okan Buruk'un Manchester United'ı imha planı! Bu 3'lüyle vuracak
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İngiliz devi Manchester United'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup etmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'un imha planı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde tüm hazırlıklarını yaptı.
Ekibiyle birlikte rakibi detaylıca analiz eden Buruk, oyuncularından da United'ın mevcut zaaflarını kullanmasını istedi.