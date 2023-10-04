İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. İşte bu arada Okan Buruk'un hamlesi gecikti. Çünkü ileri uçtaki üç kişinin fiziksel sıkıntıları var. Rakip çok formsuz bir dönem geçirse de büyük bir marka. Sonra skor dezavantajına düşüldü ama organize bir atakla kısa süre önce gol kaçıran Kerem eşitliği sağladı.