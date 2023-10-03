Süper Lig'in devlerinden Galatasaray, yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.
Vecino Galatasaray'a transferinin neden iptal olduğunu açıkladı!
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray, Lazio'dan Matias Vecino'yu da takviye etmek istiyordu. Yıldız isimle imza aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun fikir değiştirmesiyle transferi gerçekleştirememişti. Uruguaylı futbolcu nedenini açıkladı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez ve Tete gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom orta saha rotasyonunu da güçlendirmek için yoğun bir çaba göstermişti.