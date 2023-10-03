İngiltere'de dev transfer zirvesi! İşte Galatasaray'ın yeni hedefi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda bir yandan bu mücadelenin heyecanı yaşanırken bir yandan da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom, ekim ayı itibariyle transfer operasyonuna başlamıştı. Bu doğrultuda yönetim, Manchester United maçı için İngiltere'ye gitmişken önemli bir yıldızın transferi için de temaslarda bulunacak. İşte o isim ve gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 09:26