UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Wilfried Zaha, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir plan belirledik ve uygulamaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Oyuncularım ve biz hazırız. Ligdeki performansımızı burada sürdürmek istiyoruz. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her ne kadar insanların gözünde başarısız görünse de çok iyi bir kadrosu var Manchester United'ın. Maç için elimizden geleni yapacağız.

"PLANIMIZI BELİRLEDİK"

İki gün önce maç oynadık. Çalışma süremiz çok yoktu. Taktik çalışmamızı İstanbul'da yaptık ve buraya geldik. Rakibin artı ve eksilerine göre düşüncelerimiz var. Sol beklerinde orijinal bir sol bekleri yok. Biz bir plan belirledik ve uygulamaya çalışacağız.

"BOEY İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Sadece defansif değil, ofansif anlamda da bir şeyler bekliyoruz. Rashford ile eşleşmesi onun için iyi bir mücadele olacak.

Oyuncularımız zaman geçtikçe hazır olacak diyorduk. Wilfried burada, Ndombele'yi kullanamadık. Hakim Ziyech başladı ama daha sonra durdu. Hem yarışıyoruz hem de takımı performansını yukarı doğru götürüyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz ve burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncu kadromuzla burada oynamaya hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Rakibimiz ne kadar iyi durumda olmasa da kendi sahasında bir çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar mental olarak sizi geriye götürebilir ama bir çıkış yolu için ekstra bir performans sergileyebilirsiniz. Kendi performansımızı sahaya yansıtabilirsek, rakibimize zorluk çıkaracağımız düşünüyorum. Bizim takımımız da çok önemli ve kazanmak için kendi oyunumuzu en doğru şekilde ortaya koyacağız.

"HERKES HERKESİ YENEBİLİR"

Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. 18 puan alarak gruptan çıkmayı hayal ediyorsunuz ama hayal ile olmuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar önemli. Kopenhag maçında kazanmayı hak ettik ama 1 puan ile ayrıldık. Bundan sonraki hedefimiz her zaman kazanmak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir.

United'ın oynadığı Crystal Palace maçlarını seyrettim. Oyun olarak birbirine yakın oyunlardı. Palace iki maçta da bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay kaybetti ama diğerini kazandı. Biz birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bizim de planımız sahada ortaya çıkacak. Wilfried rakibimizi en iyi tanıyan oyuncumuz. O da olumlu bir katkı verecek bize.

ZAHA: CANLARINI YAKACAK KALİTEDEYİZ

Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Manchester United için daha önce oynadım. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Galatasaray'a geldim. Hocamızın da yardımıyla çok deneyimli bir takım haline geldik. Bizim de onların canını yakacak kalitede oyuncular var. Hep birlikte bu maça hazırız.

"SOL KANADI TERCİH EDİYORUM"

Ben sol kanadı daha çok tercih ediyorum ama hocam nerede isterse orada oynarım. Benim için hiçbir sorun yok.

"AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLMADIM"

Manchester United'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadım, dürüst olacağım. Yüzüme baktığınızda herhangi bir rahatsızlık hissediyor muyum sizce? Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım.

Crystal Palace ile daha önce burada oynamıştın, bu sende farklı bir duygu yarattı mı?

Hayır. Herhangi bir şey hissetmedim. Sadece normal bir lig maçıydı. O zaman oynadığımda tabii ki bir geçmişim vardı burayla ilgili ama Palace'daki sadece bir lig maçıydı. Her maça bir iş gibi baktım.

İngiltere'ye 5 saatlik bir yolculuk yapıldı. Zaha yorgun görünüyor, kendini yorgun hissediyor mu?

Hayır.

Old Trafford'da birçok maç yaptın. Takım arkadaşlarına bununla ilgili bir ipucu verdin mi?

Hayır. Açıkçası vermedim. Siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi bilmiyorum ama duyabileceğiniz en yüksek gürültü oradadır. Ben arkadaşlarımla United hakkında değil, bizim ne yapacağımız üzerine konuşuyorum.