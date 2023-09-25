Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmana Victor Nelsson da katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak.