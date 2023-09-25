Galatasaray'da hazırlıklar tamam! Victor Nelsson...

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmana Victor Nelsson da katıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 19:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023- 19:55